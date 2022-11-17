Как сообщили «Арменпресс» в правозащитном органе, основой доклада послужил визит Омбудсмена в УИУ «Абовян» в марте 2022 года, за которым последовал и необъявленный мониторинговый визит 13 июня.

Было представлено, что условия содержания в некоторых частях исправительного учреждения «Абовян» были крайне неудовлетворительными и находились в неприемлемом санитарно-гигиеническом состоянии.

«В пенитенциарном учреждении «Абовян» нет специальных камер и помещений, предназначенных для задержанных и осужденных беременных женщин для женщин, имеющих детей до трех лет. Учреждение не обеспечивает условия содержания детей. Не все камеры оборудованы в соответствии с особыми требованиями ухода и развития детей, например, в камерах отсутствуют детские кроватки, условия для купания и ухода за детьми», — рассказала Кристине Григорян на пресс-конференции.

Также было отмечено, что отделение медицинского обслуживания колонии работает в напряженном графике, имеется ряд пробелов, в том числе и в обеспечении лекарственными средствами.

Несовершеннолетние, лишенные свободы, и дети, проживающие с родителями в исправительном учреждении, лишены возможности надлежащей организации первой медицинской помощи, требующей медикаментозного вмешательства. ЗПЧ отметила в УИУ и просроченные лекарства.

Пробелы были зафиксированы и в вопросах организации питания, купания, личной гигиены, стирки, обеспечения прогулок и занятий, краткосрочных и долгосрочных свиданий, организации связи с внешним миром. Зафиксировано, что питание, предоставляемое взрослым заключенным, выдается и детям до трех лет. «В случае только одного ребенка было назначено детское питание, и оно осуществлялось не в соответствии с нормами», — отметил омбудсмен.

Что касается организации купания, то Григорян отметил, что детей в камерных условиях для организации купания нет. Предоставляется в общем порядке. «Купание детей организовано на тех же условиях, что и взрослых, что недопустимо. На практике женщины используют в своих комнатах маленькие чайники, чтобы попытаться обеспечить возможные условия для купания ребенка, что по-прежнему остается проблематичным».

Отмечен и вопрос обеспечения прав иностранных лиц, лишенных свободы. Языковой барьер и отсутствие переводческих услуг в условиях отбывания наказания делают их крайне уязвимыми.

Гендерное соотношение сотрудников пенитенциарного учреждения «Абовян» также вызывает озабоченность. Лишь 36 из 135 сотрудников – женщины, 13 из них – государственные служащие. “С учетом того, что большинство заключенных – женщины, это является плохим прецедентом и не способствует эффективному ведению службы”.

По итогам визита ЗПЧ представила 66 конкретных предложений по решению зафиксированных проблем. Они были обсуждены с государственными органами.

«После нашего визита в Министерстве юстиции нам сообщили, что в колонии начаты масштабные ремонтные работы. Я сама побывала там в октябре, и видела, что ремонт начат, но ремонт — это лишь малая часть проблем. Условия содержания подразумевают весь комплекс, относительно чего мы представили 66 рекомендаций», — сказала Кристине Григорян.