Председатель Комиссии Сената США по международным отношениям Боб Менендес подчеркнул, что помощь США Азербайджану непростительна и морально неприемлема.

Как сообщает «Арменпресс», сенатор высказал это на слушаниях в комиссии, выступая перед старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Филиппом Рикером.

Сенатор подчеркнул, что регион является древнейшим перекрестком, имеющим глубокое геополитическое значение как мост между Западом и сердцем Азии. Однако довольно часто диктаторы с имперскими амбициями преследуют жителей Южного Кавказа. Он в виде примера привел поддерживаемую Турцией агрессию Азербайджана против армян. Боб Менендес напомнил, что война, развязанная Азербайджаном в 2020 году, вынудила около ста тысяч армян покинуть свои дома в Нагорном Карабахе. Сенатор говорил и об угрозах этнических чисток.

По его словам, гуманитарный отзыв США был недостаточен, поэтому он вновь выдвинул вопрос о гуманитарной помощи пострадавшим как в Армении, так и в Нагорном Карабахе.

«Невероятно, но мы все еще отправляем помощь безопасности Азербайджану. Каким образом Соединенные Штаты могут обосновать любую поддержку бакинскому режиму в плане безопасности или в ином? Это непростительно. Лично я считаю это морально неприемлемым», — сказал председатель комиссии, добавив, что это оскорбление Закона о поддержке свободы.

Поправка 907 этого закона призвана запретить помощь Азербайджану в области безопасности до тех пор, пока Баку не предпримет четких шагов по прекращению всех форм блокады и угроз применения силы в отношении Армении и Нагорного Карабаха. И, тем не менее, Государственный департамент неоднократно отказывался приостановить отмену 907-й поправки. Он сообщил, что на 2022 финансовый год запрошено 600 000 долларов для обеспечения Азербайджана международным военным образованием и обучением.

«Я категорически против оказания какой-либо помощи силам, известным военными преступлениями и агрессией против соседнего государства», — подчеркнул сенатор.

Менендес напомнил о распространенных несколько месяцев назад видеозаписях, на которых видно, как азербайджанские военные хладнокровно убивают безоружных армянских солдат, лишают пальцев и ступней армянскую женщину-военнослужащую, видеозаписи о сексуальных домогательствах азербайджанских военных.

Он также подчеркнул, что помощь США повлияла на военный баланс между Арменией и Азербайджаном. «Поэтому я хочу, чтобы вы предоставили нам все детали, которые запросил Конгресс, чтобы мы могли оценить любую помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Баку. У меня все еще есть надежда на установление стабильного мира в регионе», — сказал Менендес, выразив надежду услышать от аудитории, что они могут сделать для мира на Кавказе, особенно после последнего нападения на Армению.

Сенатор подчеркнул, что жители Южного Кавказа не хотят жить под угрозой насилия, они не хотят авторитарного правления, которое им навязывают с помощью оружия.

«Они заслуживают того, чтобы жить в мире. Они заслуживают свободы и безопасности. А это значит гарантировать, что мирное соглашение не приведет к этнической чистке армянского населения Нагорного Карабаха. Это означает удовлетворение потребностей, вызванных гуманитарным кризисом. Это означает привлечение к ответственности тех, кто отдает приказы о насилии, которое мы видим в регионе», — подчеркнул Менендес.