Более 20 конгрессменов от обеих партий в Палате представителей США призвали Конгресс в окончательной версии Закона о национальной обороне на 2023 финансовый год сохранить положение Палаты представителей за №1271, которое ограничивает возможности администрации президента США Джо Байдена по реализации намерения передать Турции самолеты F-16 и оборудование для их модернизации.

Комитет Ай-Дата США и его партнеры по коалиции #NoJetsForTurkey решительно поддерживают эту кампанию.

«Американцы армянского происхождения присоединяются к нашим друзьям в Конгрессе и к нашим греческим, индийским, курдским, еврейским, христианским и другим коллегам, которые подчеркивают безотлагательность разумных запретов на продажу или передачу Турции F-16. Это страна, которая регулярно и неприкрыто применяет американское оружие против союзников США. Мы особенно благодарим конгрессмена Криса Паппаса за его принципиальное и сильное лидерство в достижении широкого консенсуса в отношении применения разумных ограничений к таким безрассудным продажам», — сказал исполнительный директор Комитета Ай-Дат США Арам Амбарян.

Соавторы письма конгрессмена Паппаса отмечают, что необходимо убедиться, что американское оружие не используется для воинственных действий в рамках НАТО.

В письме также говорится, что Турция неоднократно использовала свои истребители F-16 для нарушения суверенитета и воздушного пространства Греции, ставя под сомнение единство Организации Североатлантического договора.

В июле, во время обсуждения положения 1271, Комитет Ай-Дат США и коалиция #NoJetsForTurkey вели пропагандистскую деятельность. За принятие положения проголосовали 244 конгрессмена, против — 179.