В греческом городе Салоники завтра открывается 37-я международная туристическая выставка Philoxenia-Hotelia, где Армения выступает в качестве почетной страны года, а греческий Ираклион — почетного города. Об этом сообщает Facebook-страница посольства Армении в Греции.

В выставке принимают участие 335 участников из 18 стран, запланировано 3500 рабочих встреч.

Почетный консул Армении в Салониках Акис Дагазян отметил: «Сегодня исторический день. Армения решительно возвращается в Салоники, и участие Армении в международной туристической выставке имеет знаковое значение в контексте двусторонних отношений».