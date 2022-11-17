16 ноября 2022 года председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо.

Как сообщили «Арменпресс» в Конституционном суде, Арман Диланян с удовлетворением отметил, что в настоящее время армяно-французские отношения и правовое сотрудничество продолжают динамично развиваются, и Конституционный суд РА заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с Конституционным советом Республики Франции, что лучшим образом характеризует логику особых армяно-французских отношений.

Председатель Конституционного суда подчеркнул роль Французской Республики в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и незамедлительный отзыв на агрессию Азербайджана, совершенную 13-14 сентября против суверенной территории Армении. Он подчеркнул четкое, однозначное и адресное осуждение Францией агрессии Азербайджана.

Поблагодарив председателя Конституционного Суда за высокую оценку и теплый прием, чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики отметил, что Франция придает большое значение сотрудничеству с дружественной Арменией и готова продолжать усилия по его укреплению и в судебно-правовой сфере. В связи с этим посол Луйо приветствовала приверженность Конституционного суда развитию связей с Французской Республикой, с Конституционным советом и Ассоциацией франкоязычных конституционных судов.

В ходе встречи собеседники обсудили повестку армяно-французских двусторонних правоотношений и перспективы сотрудничества в сфере верховенства права. По просьбе гостей Арман Диланян представил ход институциональных реформ, начатых в Конституционном суде. Посол Луйо заявила, что французская сторона полностью поддерживает реформы, инициированные Высоким судом, и подтвердила готовность французской стороны поддерживать их.