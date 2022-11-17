Премьер-министр Никол Пашинян принял группу украинских бизнесменов армянского происхождения. Во встрече также приняли участие вице-премьеры Мгер Григорян и Амбарцум Матевосян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, министр экономики Ваан Керобян, генеральный директор Центра поддержки инвестиций Левон Оганесян, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Украине Владимир Карапетян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя присутствующих, премьер-министр выразил надежду, что в результате сегодняшнего обсуждения присутствие предпринимателей в Республике Армения станет более практичным. “Вы, наверное, знаете, что, к счастью, в этом году в Армении были зафиксированы беспрецедентно высокие экономические результаты, но это не значит, что у нас нет проблем. Самая важная из проблем экономического характера — это то, о чем мы говорили несколько раз. Сегодня, к сожалению, мы не в состоянии полностью реализовать наши планы по капитальным расходам по простой причине: возможности частного сектора в Армении недостаточно развиты для того, чтобы они могли, так сказать, реализовать весь потенциал, который мы предлагаем. Речь идет о строительстве дорог, школ, детских садов, других объектов государственного значения, и я хотел бы обратить ваше внимание на этот факт.

Далее, я думаю, что мы, весь мир, конечно, находимся в очень сложной геополитической и международной ситуации, и, как мы видим, у нас в данных реалиях есть угрозы и вызовы, но с другой стороны у нас есть и возможности, в том числе инвестиционные. Я хотел бы обратить ваше внимание на этот факт. А в плане того, какие направления для вас более перспективны и интересны, наверное, вы лучше определитесь.

Могу лишь привести такой факт, о котором вы, возможно, слышали, что Республика Армения занимает 11-е место в мире в опубликованном всего два месяца назад глобальном Индексе экономической свободы, а это значит, что среди 165 стран мира Армения занимает 11-е место по свободе инвестиций и экономической деятельности. Что это значит? Это означает, что в Армении нет запретов или ограничений на экономическую деятельность, это означает, что никому ничего не запрещено вывозить или ввозить, а запреты или ограничения, конечно же, распространяются только на то, что касается всех. Я имею в виду определенные правовые регулирования и так далее. Конечно, в случае с Арменией есть также определенные логистические сложности, но все сталкиваются с этими трудностями и альтернативного подхода здесь нет”, — сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр сообщил, что при министерстве экономики действует Центр поддержки инвестиций, основной задачей которого является оказание поддержки бизнесменам и предпринимателям, заинтересованным в инвестировании в Армению. “И мы готовы выслушать ваши мнения, впечатления, может быть, вы расскажете и о каких-то препятствиях или трудностях, с которыми вы столкнулись в Армении. Конечно, будет интересно узнать о таких случаях, и во всех случаях, когда мы увидим, что решения возможны, мы решим их. Могут быть и объективные трудности, решение которых нереально, но в любом случае нам очень важно иметь полную информацию, которую мы будем учитывать в дальнейшей деятельности”, — сказал Никол Пашинян.

Затем премьер-министр и члены правительства ответили на многие интересующие бизнесменов вопросы, касающиеся проводимых реформ по созданию благоприятной бизнес-среды и т.д.

Премьер-министр поручил руководителям ответственных ведомств поддерживать постоянный контакт с предпринимателями и в рамках инструментария правительства оказывать содействие в эффективной реализации программ.