Военнослужащие, получившие ранения в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном 13 сентября 2022 года, или проблемы с психическим здоровьем, получат единовременное содействие в размере 500 000 драмов. Проект одобрен на заседании правительства.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве труда и социальных вопросов, содействие будет оказано лицам, получившим ранения в результате военных действий, медицинскую помощь и обслуживание в медицинских учреждениях, не имеющим группы инвалидности или имеющим третью группу инвалидности.

Финансовая помощь будет оказана Единой социальной службой Министерства труда и социальных вопросов на основании электронного заявления бенефициара.

В ближайшее время на сайте Единой социальной службы начнет действовать окно, посредством которого бенефициары до 15 декабря 2022 года смогут подать заявку на предоставление содействия.