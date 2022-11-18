Посол по особым поручениям Республики Армения Эдмон Марукян ответил на утверждения азербайджанской стороны, что нагорно-карабахский вопрос является их внутренней проблемой.

Как сообщает «Арменпресс», Марукян написал в своем микроблоге в Twitter:

«Азербайджан продолжает настаивать на том, что вопрос Нагорного Карабаха является внутренним вопросом. Напомню, что постоянные члены Совбеза ООН, ОБСЕ, а теперь и ЕС десятилетиями не занимались никакими внутренними вопросами. Вопрос прав человека не рассматривался как внутренний вопрос в течение 7 десятилетий после Второй мировой войны».