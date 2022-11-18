17 ноября в Министерстве финансов Армении в рамках совместной программы бюджетного содействия, основанной на «Программе налогово-бюджетной стабильности и развития финансовых рынков», были подписаны «Кредитное соглашение между Республикой Армения и Французским агентством развития» на сумму 100 млн евро (будет предоставлено двумя долями) и «Кредитное соглашение между Республикой Армения и Азиатским банком» развития на сумму 100 млн долларов США.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве финансов, соглашения подписали: от имени Республики Армения министр финансов Армении Тигран Хачатрян, от имени Французского агентства развития директор отдела Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии Сирил Беле и чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Армении Анн Луйо. От имени Азиатского банка развития соглашение подписал заместитель директора армянского офиса АБР Хупинг Хуанг.

Основными целями бюджетного финансирования являются:

Укрепление эффективности управления общественными финансами и развитие рынков денег и капитала;

Разработка стратегических рамок перехода к зеленой экономике и внедрение инструментов, направленных на содействие государственному и частному финансированию для достижения целей смягчения климатических изменений и их адаптации.