Учебный центр Комитета государственных доходов совместно с Управлением текущего контроля налогоплательщиков КГД – налоговой инспекцией организует бесплатные подготовительные курсы для замещения вакансий в аппарате управления.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, специализированный курс продлится два-три месяца. Участники изучат сферу, начиная от кодекса и заканчивая налоговым контролем.

В КГД подчеркнули, что таким образом двери налоговой системы КГД открываются не только для молодых кадров и не только для мужчин. В последние годы участие женщин в различных подразделениях службы изменило общественное восприятие. Женщины начали работать в КГД и преуспели даже в самых ответственных отделах налогового ведомства. Подготовительные курсы направлены на решение и этой проблемы.

Заявку на участие в конкурсе на должность в налоговой службе могут подать граждане, имеющие профессиональное образование в области финансов, информационных технологий, юриспруденции и в ряде других.

Такие курсы были проведены и в прошлом году, их выпускники сегодня уже работают в системе. Закрепив полученные знания на практике, они готовы передать свои навыки и новичкам.

После прохождения теоретического этапа участники курсов перейдут к практическим занятиям, в конце занятий будут подведены итоговые результаты. Лучшие выпускники получат работу в Комитете государственных доходов.

Теоретический этап подготовительного курса продлится 2-3 месяца, практический этап продлится 1-2 месяца.

Крайний срок подачи заявок на участие — 21 ноября.