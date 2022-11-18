По инициативе государственного министра Республики Арцах Рубена Варданяна 18 ноября в Степанакерте стартовала двухдневная программа повышения квалификации для руководителей органов государственного управления Республики Арцах.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате госминистра Арцаха, у участников будет возможность послушать лучших международных и местных специалистов в области государственного управления, провести дискуссии по вопросам эффективного управления. Программа реализуется Международной школой «Матена».

«Мы сочетаем лучшие мировые практики и местные особенности. Это дает возможность использовать уже успешно применяемые методы, находить более эффективные механизмы решения сложных задач. Такой же подход лежит в основе этой программы», — сказал Рубен Айрапетян, соучредитель и директор «Матены».

Выступая с приветственным словом, президент Арцаха Араик Арутюнян подчеркнул важность проведения такой профессиональной программы.

«Высокая эффективность управления внутренней жизнью и ресурсами значительно повышает уровень стратегической стойкости любого государства и народа. Благодаря этому становится возможным минимизировать влияние внешних угроз и максимально использовать возможности окружающей среды. Поэтому в этих затяжных кризисных и неопределенных условиях нашей главной задачей должно стать повышение уровня эффективности управления всеми системами государства посредством краткосрочных и долгосрочных программ во всех сферах нашей жизни», — сказал Араик Арутюнян.

Госминистр Арцаха Рубен Варданян, приветствуя участников программы, отметил, что такие программы будут продолжаться, будут учтены и предложения участников, чтобы они были для них действительно полезными и эффективными.

«Я думаю, что это также хорошая возможность для обмена опытом и знаниями», — отметил Рубен Варданян.

Рубен Варданян выступил с докладом «Консолидация ресурсов всего армянства как движущая сила развития Арцаха», представив свои взгляды и идеи по развитию Арцаха.

«Нам нужно открыто говорить о том, где мы находимся и в каком направлении нам нужно двигаться. Говорить о проблемах — это не критика, а желание правильно их диагностировать и двигаться вперед в направлении поиска решений. Существующие проблемы в финансовой, политической, управленческой сферах не только не позволяют нам продолжать, как прежде, они требуют от нас иных, более эффективных подходов. Мы должны быть в состоянии это сделать, потому что у нас есть один путь: оставаться жить, творить в Арцахе и верить в свой успех», — сказал госминистр.

Рубен Варданян ответил на вопросы участников программы.