51-й чемпионат мира по спортивной гимнастике, прошедший недавно в английском Ливерпуле, ознаменовался историческим событием. Впервые на мировых первенствах в честь победы армянского гимнаста прозвучал гимн Армении. Триумфатором стал 30-летний ереванец Артур Давтян, победивший в соревновании по опорным прыжкам. Он стал первым после обретения нашей страны независимости армянским гимнастом, достигшим успехов почти во всех значимых соревнованиях. В активе Артура победы на чемпионатах мира и Европы, Кубке мира и Европейских играх. Он также является бронзовым призером Олимпийским игр и не собирается останавливаться на достигнутом. В эксклюзивном интервью «РА» Давтян рассказал о том, как стал чемпионом мира, какова его следующая большая цель в спорте и как долго он собирается выступать на высшем уровне.

— Как Вам далась победа?

— Чемпионат мира — особое соревнование, в котором участвуют только лучшие гимнасты разных стран. Поэтому борьба за медали достигает максимального накала: напряжение невероятное. Мы прошли долгий и трудный путь, и, преодолев все трудности, сумели завоевать по одной золотой и бронзовой медали. Я очень рад за своего друга Арутюна Мердиняна, занявшего третье место в упражнении на коне. Это действительно историческое достижение для армянской гимнастики. Счастлив, что стал непосредственным участником этого события.

— Благодаря чему Вам удалось победить: идеальному выполнению упражнения, его сложности или сочетанию этих двух факторов?

— Думаю, что определяющими стали оба фактора. По сложности у меня, можно сказать, стандартное упражнение, которое выполняют многие. Просто, я сумел выполнить ее более безупречно. К примеру, базовая сложность упражнения филиппинского гимнаста, занявшего второе место в опорных прыжках, составляла 16 баллов, а моего — 15,6. То есть, изначально я уступал ему 0,4 балла. Но он неудачно выполнил первый прыжок, получив за него 15 баллов. В принципе, это хорошая оценка. Разница между нами достигла 0,1 балла, а это всего лишь незначительный шажок. Я сумел собранно выполнить свой первый прыжок и буквально пригвоздился на месте. А второй прыжок я всегда выполняю очень чисто. Именно благодаря этому и сумел победить.

— То есть, уже после первого прыжка Вы поняли, что можете стать чемпионом?

— Я видел такую возможность. Но помнил также о роли судей: гимнаст может очень хорошо выполнить упражнение, но получить неадекватно низкую оценку. В любом случае именно судьи решают: какой именно оценки ты достоин. Как, к примеру, произошло со мной на чемпионате Европы этого года. Я вновь хорошо выполнил оба прыжка, но получилось так, что занял второе место. Судьи рассудили таким образом. Правда, тогда я уступил британцу при равенстве баллов. А на этот раз судьи оказались более объективными и я стал чемпионом.

— А что чувствовали в тот момент, когда стали чемпионом мира?

— Ну, я знал, что могу стать чемпионом. Для этого требовалось только выполнить упражнение так, как я делал это на тренировках. Я прошел в финал с первого места по итогам квалификации. А затем, ознакомившись с соперниками, понял, что моим основным визави является филиппинец. Если бы он удачно выполнил первый прыжок, то я не смог бы опередить его. В этом вся сложность и особенность спортивной гимнастики. А в решающий момент стало понятно, что судьба золотой медали уже зависит только от меня. Я очень долго ждал этого момента и буквально горел желанием наконец-то завоевать вожделенную награду. Так что, ожидания были, и я сумел сделать это. Что чувствовал в момент, когда все завершилось? Наверное, сейчас не смогу передать словами. Просто в тот момент у меня все смешалось в голове. Казалось, что все это происходит во сне, а не наяву.

— А прежде Вам приходилось пересекаться с филиппинцем на крупных соревнованиях?

— Так я именно его опередил на прошлогодней Олимпиаде в Токио, когда завоевал бронзовую медаль. Филиппинец отстал от меня на 0,33 балла и занял 4 место. Это очень незначительная разница. В действительности он очень сильный гимнаст: чемпион мира 2019 года по вольным упражнениям и победитель мирового первенства прошлого года именно в опорных прыжках. Правда, я пропустил прошлогодний чемпионат мира (смеется – Г.Н.). Он выполняет довольно сложные прыжки, однако в гимнастике важно еще четко приземлиться в концовке упражнения. За потерю ориентации и выполнение лишнего шажка можно недосчитаться 0,1 балла, который порой бывает определяющим в борьбе за медали. На Олимпиаде я всего 0,33 балла уступил спортсменам, занявшим с одинаковым результатом первые два места. А филиппинец столько же проиграл мне. То есть, разница результатов между первым и четвертым местом не составила даже 1 очка.

— Травма колена напоминала о себе на нынешнем чемпионате?

— Напоминала, но я не обращал на это внимания. Смазывал мазью, которая облегчала боль, и выходил на помост. Нога болела, но не настолько, чтобы я не мог выполнять прыжки. Думаю, в профессиональном спорте травмы неизбежны.

— Вы уже являетесь чемпионом мира и Европы, призером Олимпийских игр. Скажите, у Вас сохранилась мотивация, новая цель в спорте?

— Еще две недели назад я мечтал завоевать на чемпионате мира медаль любого достоинства, поскольку такой награды у меня не было. Завоевал не просто медаль, а золотую медаль. Теперь пора замахнуться на золотую олимпийскую медаль. Именно это и является моей следующей большой целью в спорте.

— И что требуется для реализации этой мечты?

— Прежде всего, стремление и кропотливые тренировки. Это два основных фактора. Сейчас я очень близок к завоеванию золотой олимпийской награды. Остается не ослаблять хватку и в соответствующий момент выложится по полной. Кстати, до Олимпийских игр 2024 года в Париже я, возможно, несколько усложню свое упражнение. Если получится, то мои шансы на завоевание золотой медали повысятся, потому что на Олимпийских играх высоко котируются более сложные прыжки. Мне нужно поработать над этим: только бы травма не помешала. Признаться, я хотел попробовать усложнить свое упражнение уже перед этим чемпионатом мира, но не смог, поскольку травма колена в этом плане действительно сильно мешала. Потом решил не рисковать, чтобы не усложнить травму. Не знал, что может произойти при увеличении нагрузки. А сейчас подлечусь и посмотрим, что из этого получится. Если все пройдет гладко, то обязательно усложним.

— Ваша победа удостоилась внимания руководства страны. Какое значение это имеет для спортсменов?

— Это не только моя победа: это победа всего нашего народа. Безусловно, очень приятно, когда соотечественники радуются твоему успеху. Я тоже радуюсь достижениям других, часто, незнакомых мне людей. Я рад, что мой народ и руководство нашей страны так отреагировали на мою победу. Вообще, для любого человека важно внимание к его работе. Это усиливает мотивацию, желание достичь новых высот. Приятно, что на улице незнакомые люди подходят, поздравляют и выражают благодарность за полученные позитивные эмоции. Это еще более воодушевляет и обязывает победить на следующих соревнованиях и вновь поднять флаг нашей страны.

— Кстати, воодушевление настолько сильное, что премьер-министр заявил о необходимости ускорения темпов строительства новой гимнастической школы.

— Да, об этом было заявлено на встрече с нашей командой. Глава правительства отметил, что будет сделано все для того, чтобы к 2025 году у нас была новая база, полностью соответствующая современным критериям. Кроме того, было заявлено о значительном увеличении премиальных и зарплаты спортсменов. Сейчас в нашей стране спорту уделяется большее внимание, а это способствует развитию спорта. Посмотрите, как резко улучшились результаты армянских спортсменов во многих видах спорта.

— Как долго представляете себя в качестве действующего спортсмена?

— Думаю, смогу продолжить выступления до Олимпийских игр 2028 года включительно. Важно избежать травм. Конечно, сделать это будет чрезвычайно сложно, но в данный момент я чувствую, что силы у меня есть, я способен продержаться еще шесть лет. Впрочем, постепенно все труднее становиться набирать и сохранять форму. Если не будет травм и других мешающих обстоятельств, то обязательно попытаюсь квалифицироваться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

— Когда мы сможем вновь насладиться Вашими выступлениями?

— По моим данным, следующий старт у нас намечен в марте: сезон, как и в этом году, откроем с участия в этапах Кубка мира. Возможно, в 2023 году у нас будет побольше международных соревнований, так как решено увеличить бюджет Федерации гимнастики Армении.

Между тем, 17 декабря я приму участие в клубном соревновании во Франции. Там, кстати, не буду выступать в упражнении опорный прыжок, чтобы не усложнить травму. Я заявлен на соревнования на брусьях, кольцах и по вольным упражнениям. Если бы не контрактные обязательства, то, наверно, я пропустил бы этот турнир.