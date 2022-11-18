Игорь Абрамян, 43-летний житель села Хаци Арцаха, 18 ноября в 12:15 обратился в Мартунинское районное отделение полиции и сообщил, что при выполнении сельскохозяйственных работ на тракторе марки «Беларусь» в местности, называемой «Кахнун Так» административного района села Хаци, с прилегающей азербайджанской позиции, в его направлении был открыт огонь из огнестрельного оружия.

Как сообщили «Арменпресс» в МВД Республики Арцах, работа была остановлена в связи с нарушением режима прекращения огня.

В результате стрельбы трактор был поврежден. Житель села Хаци Арцаха не пострадал.

Расследованием данного факта занимается Мартунинское районное управление полиции. Готовятся материалы для представления российским миротворческим войскам.