Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением относительно урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Республики Арцах говорится:

“Необходимыми и ключевыми составляющими урегулирования азербайджано-карабахского конфликта являются полноценный формат переговоров и идущие в этих рамках обсуждения и встречи.

В этом контексте считаем важным подчеркнуть, что для Республики Арцах неприемлемы попытки Азербайджана упразднить статус Арцаха как стороны конфликта, а переговоры представлять как «разговор с проживающими в Карабахе армянами» и внутриполитический процесс Азербайджана.

Народ Арцаха несколько раз выражал свою позицию в отношении собственного будущего, которая была вновь подтверждена на многотысячном митинге, прошедшем в Степанакерте 30 октября текущего года.

Министерство иностранных дел Республики Арцах неоднократно подчеркивало необходимость полноправного участия Арцаха в переговорах и важность сохранения формата Минской группы ОБСЕ как наилучшей площадки для мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Эта наша позиция остается неизменной.

В то же время Республика Арцах не отказывается от обсуждений, связанных с двусторонними отношениями с Баку и урегулированием конфликта. Однако считаем необходимым отметить, что любое обсуждение приемлемо лишь в том случае, если будет идти в международно согласованном формате и с соблюдением принципа равноправия сторон”.