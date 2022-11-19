В Нью-Дели секретарь Совета Безопасности Республики Армения Армен Григорян встретился с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Как передаетАрменпресс, об этом секретарь Совбеза Армении написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«У меня был короткий разговор с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром в рамках конференции «Нет денег на терроризм» в Нью-Дели», — говорится в сообщении.

По приглашению министра внутренних дел Республики Индия Амита Шаха 18-19 ноября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян находится в Нью-Дели, где участвует в акции «Нет денег на терроризм».

18 ноября секретарь Совета безопасности встретился с Аджитом Довалом — советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди. На встрече также присутствовал глава Службы внешней разведки Индии Самант Кумар Гоэл.

В рамках визита запланирован ряд рабочих встреч.