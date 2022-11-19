19 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял участие в церемонии открытия Русского центра в Степанакерте, созданного по инициативе властей Арцаха и под патронатом председателя партии «Процветающая Армения», мецената Гагика Царукяна.

Арменпресс стало известно об этом из сообщения, распространенного аппаратом президента Арцаха

Отмечается, что деятельность структуры будет направлена на популяризацию русского языка, российской культуры и истории, развитие диалога и тесного сотрудничества в сфере образования. Благодаря имеющемуся богатому книжному фонду молодое поколение также получит возможность изучать произведения русских писателей.

Президент Арцаха особо отметил деятельность таких учреждений в плане дальнейшего развития армяно-российских связей в сфере культуры и образования.

«Открытие русских центров является еще одним выдающимся доказательством многовековой дружбы между армянским и русским народами, ярким примером нашего тесного сотрудничества. В Арцахе всегда уделялось особое внимание изучению русского языка, и открытие центра в нынешних условиях более чем необходимо», — сказал Араик Арутюнян.

Подчеркнув важность инициативы, общественные деятели выразили уверенность, что центр станет важным культурно-образовательным центром для всех жителей Арцаха.