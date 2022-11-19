18 ноября в рамках 43-й сессии министерской конференции Франкофонии состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Республики Бенин Орельеном Агбенонси.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения.

Подчеркнув важность активизации двусторонних контактов собеседники отметили, что имеющийся потенциал в отношениях Армении и Бенина не реализован в полной мере.

Арарат Мирзоян и Орельен Агбенонси отметили, что в этом году исполняется 15 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Бенином, выразив надежду, что это придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами.

Главы МИД Армении и Бенина обсудили перспективы расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, развития торгово-экономических связей.

Было также затронуто сотрудничество стран на международных многосторонних площадках. Собеседники высоко оценили установленное сотрудничество между двумя странами в рамках Международной организации Франкофонии. Министр иностранных дел РА отметил, что Армения придает большое значение углублению отношений с государствами Африканского континента в различных направлениях, подчеркнув, что площадка МОФ предоставляет широкие возможности в данном направлении.

Стороны обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам региональной и международной повестки.

В завершение встречи Арарат Мирзоян и Орельен Агбенонси подписали протокол о создании механизма политических и дипломатических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Армения и Республики Бенин.