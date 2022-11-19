Развитие женского предпринимательства является на сегодня одним из важных мировых трендов и драйвером для роста доли малого и микро-бизнеса в ВВП экономик, уделяющих особое внимание женскому бизнес-кластеру. Учитывая то, что роль женщины как в политике, так и в экономике с каждым годом становится все значимее, под эгидой ООН еще в 2014 году был дан старт глобальной инициативе, а именно – ежегодному празднованию 19 ноября Всемирного дня женского предпринимательства.

Впервые этот международный праздник был проведен в Нью-Йорке, а дополнительные мероприятия были организованы в 144 странах мира. Главная идея празднования Всемирного дня женского предпринимательства сводится к поддержке и развитию женского лидерства в бизнесе и как следствие — повышению экономического уровня жизни в целом по стране.

На самом деле, рост предпринимательства среди женщин является уже общемировой тенденцией. Многие страны стимулируют развитие женского предпринимательства, исходя из того, что полное участие женщин в экономике и в обществе напрямую способствует экономическому росту и процветанию.

В Армении же, несмотря на то, что около половины трудоспособного населения составляют женщины, их доля в малом бизнесе не столь значительна как, к примеру, в странах с развитыми и диверсифицированными экономиками. И здесь есть возможность для армянской экономики задействовать этот потенциал.

О том, что женщинам труднее, чем мужчинам-предпринимателям, говорят многие эксперты у нас в стране. При этом указывают на ряд препятствий, среди которых особое место отводится сформированному в нашем обществе предубеждению о том, что женщинам не место в бизнесе. Исходя из этого, многие армянские женщины попросту не рискуют начать свое дело, будучи не уверенными в своих силах. Упущения имеются и в информационной сфере, учитывая то, насколько мало говорится о необходимости поощрять женщин, чтобы они получали возможность начать свое дело и поверить в успех.

К слову, международная организация IFC- член группы Всемирного банка, — в рамках своей программы «Экономический рост и экономическое усиление женщин в Армении» провела исследование женского предпринимательства для выявления препятствий, с которыми сталкиваются компании, принадлежащие женщинам. Ну, и заодно представила предложения по их устранению с тем, чтобы женщины-предприниматели смогли бы полностью реализовать свой потенциал в Армении.

Так вот, почти все респонденты признали наличие пробелов в деловых знаниях и навыках, необходимых для правильного ведения бизнеса. Согласно исследованию, примерно в 50% бизнесов, принадлежащих женщинам, в качестве основного источника финансирования для открытия своего дела используются личные или семейные сбережения. Кстати, среди мужчин этот показатель был равен 70%.

Кроме того, женщины-предприниматели в Армении чаще прибегают к банковскому кредитованию для открытия бизнеса, чем мужчины-предприниматели. Пользоваться кредитами коммерческих банков предпочитают порядка 22% женщин, а в случае мужчин-предпринимателей тот же показатель едва достиг 12%. Однако, как указывают аналитики IFC, залог, необходимый для банковских кредитов, является более значимой проблемой для женщин, поскольку практика наследования более благоприятна для мужчин. Мужчинам также передано право собственности на землю как главе семьи. К тому же в процессе приватизации земли в 90-е годы женщины-предприниматели оказались в невыгодном положении. С учетом полученных результатов, авторы исследования отмечают, что улучшение доступности финансов, достаточное бизнес-обучение и своевременная поддержка могут помочь женщинам использовать больше возможностей и иметь равное участие в экономике Армении.

Решая проблемы, набираешься опыта, а значит — растешь дальше

Но даже при наличии множества препятствий, в Армении все-таки есть (и немало) женщин, кто выбрал эту нелегкую дорогу — предпринимательство. Одна из них – Сона Егиазарян, учредитель и руководитель компании «Joel», которая специализируется на международных грузоперевозках и выездном туризме. Свою предпринимательскую деятельность наша собеседница начала более 12 лет назад, погрузившись в довольно сложный для женщины мир — в мир грузоперевозок. На сегодня возглавляемая ею компания занимается перевозками полных и консолидированных грузов любых видов морскими, сухопутными и воздушными путями в Китай, СНГ, Европу, ОАЭ и др.

«Идея создания собственного бизнеса появилась у меня очень случайно, во время беседы с подругой. До этого я несколько лет работала в сфере грузоперевозок, а она занималась туризмом. Вот мы и решили объединить наши компетенции и открыть компанию. Недолго думая, 1-го апреля 2009 года направились в Государственный реестр юрлиц и подали заявление на регистрацию компании. К счастью, в ведомстве выбрали именно то название, которое мы предложили, и 7-го апреля 2009 года в Армении официально было зарегистрировано ООО «Joel», — рассказала руководитель компании, пояснив, что название компании было выбрано ими не случайно. Дело в том, что Джоэл — имя жены и наставника основателя психогенетики Чампиона Курт Тойча. К слову, о сфере психологии сама Сона Егиазарян знает не понаслышке. Эта та область, которую она активно изучает, что помогает ей, в том числе, и для развития своего бизнеса.

Но вернемся в кажущийся сейчас очень далеким 2009 год. Говорят, что в бизнесе нет друзей. Точнее, эти самые дружеские отношения зачастую сводятся на нет, когда близкие друзья начинают делать одно дело. История нашей собеседницы, увы, еще одно доказательство этому, ибо спустя год лучшая подруга, с которой давали старт новому «детищу», попросту предала и навсегда ушла как из компании, так и из жизни самой Соны.

«Но я не отчаялась и решила продолжить в том числе и туристическое направление, в котором изначально не была настолько компетентна, как моя уже бывшая партнерша по бизнесу. Были ли трудности? Конечно. На самом деле, все любят и предпочитают говорить об успехах. Но я уверенно могу сказать, что в жизни любого предпринимателя было больше неудач, чем успешных историй. Однако, решая те или иные проблемы, ты набираешься знаний и опыта, что в конечном счете позволяет тебе расти дальше. На мой взгляд, масштаб деятельности любой компании отражает мышление его учредителя. Поэтому, чем больше знаний ты приобретешь, чем больше наберешься опыта и расширишь границы своего мышления, тем больше сможешь расширить масштабы и спектр деятельности возглавляемого тобой бизнеса», — с некоторым философским оттенком обрисовала суть своих подходов в предпринимательском деле глава компании «Joel».

Несколько месяцев назад она стала членом самого крупного бизнес-сообщества Армении — Союза предпринимателей «Манташянц». Основные ожидания от членства в Союзе в том, что эта бизнес платформа поможет ей познакомиться с интересными людьми, приобрести новые знания и новых партнеров. По ее словам, существует довольно интересная формула успеха в бизнесе, которая вкратце сводится к такой вот арифметике: 10% знаний, 40% — опыта, а остальные 50% — твое окружение. Наша собеседница уверена, что Союз «Манташянц» — это именно та среда, где можно обеспечить эти самые 50%.

1 4 - + 1. 2. 3. 4.

«Основу любого государства обеспечиваетсильная экономика. А сильная экономика создается за счет бизнеса. Поэтому мы все вместе должны приложить максимум усилий, чтобы развивать и усиливать нашу экономику, а значит — и нашу страну», — заключила С.Егиазарян.