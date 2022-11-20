Закрытое акционерное общество «Электрические сети Армении» сообщает, что с 21 ноября в целях проведения плановых ремонтных работ подача электроэнергии будет временно приостановлена по следующим адресам:

Ереван:

10:00-16:00 — ул. Бабаджаняна, 35 и ул. Андраника, 84.

Араратская область:

10:00-12:00 — г. Масис: села Каяран и 2-й район частично и прилегающие к ним нерезиденты — села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, село Саят-Нова частично.

11:00-16:00 — город Арташат: улицы Гая, Голецяна, Шаумяна, 23 августа — частично

Вайоцдзорская область:

11:00-15:00 — с. Малышка частично,

Котайкская область:

11:00-14:00 — община Бжни, дачи Бжни, станции мобильных операторов «Юком», «Телеком Армения», «Вива-МТС» и связанные с ними иногородние абоненты.

11:00-17:00 — дачные поселки Джрвеж и Дзорахпюр частично, села Котайк и Катнахбюр частично, село Камарис и прилегающие к нему нерезиденты,

Гегаркуникская область:

12:00-16:00 — Мартунинская община: улицы Ереванян, Мясникяна — частично и примыкающие нерезиденты-абоненты,

14:00-16:00 — Гегамаван, Цахкунк, села полностью, Цахкункский ирригационный насос, НОК «Пауст», семеноводческий потребительский кооператив «Гагарин», ЗАО «Гагаринская производственная база», ЗАО «Агроспасаркум», «ДИ-ВИ-Эйдж» и ООО «Арт Га», частное общество с ограниченной ответственностью «Карен Агаджанян» и связанные с ними нерезиденты,

Тавушская область:

12:00-14:00 — г. Дилижан: улица Парз Лейк, часть Тбилисского шоссе, село Техут

Ширакская область:

10:00-14:00 — Ашоцкий район: 1-я улица с. Покр Сепасар,

10:00-16:00 — Анийский район: 1-я и 2-я улицы села Дзоракап частично, Амасийский район: 25-я, 26-я и 28-я улицы села Амасия частично.

Как передает Арменпресс, компания сообщает: «По телефону 1-80 и 0 8000 0 180 вы можете звонить круглосуточно и без выходных по поводу потребленной электроэнергии, отключений, ваших прав или обязанностей, а также по другим вопросам».

Компания «Электрические сети Армении» призывает соблюдать правила безопасности.