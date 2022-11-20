Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян вечером 19 ноября в городе Джерба Туниса принял участие в официальном ужине от имени генерального секретаря МОФ Луиз Мушикивабо в рамках 18-го саммита Международной организации Франкофонии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в ходе ужина прозвучали армянские народные и классические исполнения, были продемонстрированы руандийские народные танцевальные исполнения.

Рабочий визит премьер-министра в Тунис завершился.