Армения и Иран углубляют свои экономические отношения по всем направлениям, планируют совместные производства, ведется работа по налаживанию бартерной торговле. Торговый атташе Армении в Иране Вардан Костанян в разговоре с «Арменпресс» рассказал об армяно-иранских торгово-экономических отношениях.

— Господин Костанян, согласно официальной статистике, за первые 9 месяцев текущего года товарооборот между Арменией и Ираном увеличился более чем на 45 %, экспорт из Армении в Иран увеличился на 83,2 %, составив 84 млн 648 000 долларов, импорт из Ирана увеличился на 39,2 %. Как Вам кажется, что способствовало такому росту?

— Это обусловлено рядом обстоятельств. Прозвучало четкое заявление правительств двух стран об углублении экономических отношений и создании благоприятных условий для предпринимателей обеих стран. Рост обусловлен и последними международными событиями, изменением географии международной торговли, торговой карты других стран-членов ЕАЭС, а также повышенным интересом к экономике обеих стран. Например, в Иране проводится много выставок, о которых мы информируем наших бизнесменов. Есть компании, которые, воспользовавшись этой возможностью, уже нашли иранских партнеров. И очень радует то, что эти компании импортировали из Ирана не только готовую продукцию, но и сырье, которое использовалось для производства конечной продукции в Армении. Таким образом, увеличение товарооборота связано с экономической политикой, проводимой двумя правительствами, и обменом информацией. Мы также стараемся быть мостом в страны ЕАЭС. Армения – единственная страна-член ЕАЭС, имеющая сухопутную границу с Ираном. И на всех наших встречах мы поднимаем этот вопрос, чтобы иранским бизнесменам было понятно, какие возможности может предоставить Армения. Они рассматривают Армению не только как отдельный рынок, но и как мост для выхода на рынок ЕАЭС. Есть соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, есть товары, которые ввозятся со значительно сниженными, почти нулевыми таможенными пошлинами. Переговоры по дальнейшему расширению перечня подобной продукции продолжатся и в следующем году. Повлияли все эти обстоятельства.

— В каких армянских товарах более всего заинтересован иранский рынок? Что в основном обеспечивает объем экспорта более 84 миллионов, какой продукции? И что Армения импортирует из Ирана?

— В первом полугодии 2022 года основными товарами, экспортируемыми из Армении в Иран, были электроэнергия, сигары, сигариллы, сигареты, железо и сталь в слитках, шоколад и другие продукты питания, содержащие какао, бутылки, банки, ампулы и другая стеклянная тара. Основными продуктами, импортируемыми из Ирана в Армению, были природный и сжиженный газ, нефть и нефтепродукты — не сырье, железные прутья, овощи — свежие и замороженные, сульфиды и полисульфиды. Для экспорта очень важно учитывать структуру иранской экономики и экономическую политику государства. Правительство Ирана не разрешает импорт продукции, которую производит Иран. Практически невозможно ввезти какой-либо продукт в Иран, если в стране есть его производство.

— Господин Костанян, в 2021 году Вы были назначены торговым атташе Армении в Иране. Какие препятствия в торгово-экономических отношениях между двумя странами Вы заметили за год Вашей деятельности и какие шаги предприняли для их преодоления? Какие шаги предпринимаются для дальнейшего углубления торговых отношений между двумя странами?

— В начале, когда я встречался с иранскими бизнесменами и представлял Армению, у меня сложилось впечатление, что одним из главных препятствий является отсутствие информации, например, о том, что представляет собой экономика Армении. К слову, когда иранская сторона говорит, что рынок Армении мал, мы предлагаем выйти на рынок ЕАЭС. Существует взаимный информационный пробел, который мы пытаемся заполнить. Сегодня у нас много информативных материалов, переведенных на персидский язык, и мы встречи и бизнес-форумы для иранских компаний, чтобы лучше и ближе узнать их. Мы также организуем визиты иранских бизнесменов в Армению. Все это окупается. Эта работа двусторонняя, то есть и правительство Армении, и правительство Ирана привержены углублению и сближению экономических отношений. Еще одним препятствием является то, что наша соседняя страна находится под санкциями. Мы все это учитываем при выстраивании наших экономических отношений.

Мы также пытаемся познакомить иранские компании с международными инфраструктурными тендерами. В Иране много дееспособных компаний в сфере дорожного строительства, которые могут стать их участниками.

— В решении о создании должности торгового атташе в Иране указано, что одной из основных обязанностей торгового атташе является предоставление соответствующей информации иранским предпринимателям и компаниям, заинтересованным в инвестиционной деятельности в Армении. Какие иранские компании за этот период заинтересовались инвестиционными возможностями Армении? Привлекательна ли инвестиционная сфера Армении для иранского бизнеса?

— Одной из моих основных функций является представление инвестиционной привлекательности Армении и привлечение инвестиций в страну. Когда мы говорим, что Армения является мостом на рынок ЕАЭС, мы имеем в виду и совместные продукты. Поскольку в Иране энергоносителей больше, чем в Армении, будет очень интересно иметь совместные проекты, и производить одну часть в Иране, другую часть в Армении, и выходить с этим видом продукции на рынок ЕАЭС. Когда мы встречаемся с бизнесменами, мы в основном объясняем это. Когда мы говорим о воротах в ЕАЭС, мы не имеем в виду просто поставку готовой продукции в РФ, мы предлагаем подумать о совместных производствах. И правительство поддерживает реализацию таких программ. В течение этого года я встречался с более чем 100 компаниями в Иране, и основной темой встречи было инвестирование в Армению, объяснение инвестиционной привлекательности Армении, а также представление экономической политики правительства, которая может быть выгодна иранским бизнесменам для инвестиций. Есть и результаты, например, завод в поселке Лернагог. Это полностью иранская инвестиция, они уже вложили около 4 миллионов долларов, у них более 80 сотрудников. Думаю, в ближайшие 1-1,5 месяца мы станем свидетелями его открытия. На первом этапе будут производиться чугунные слитки, на втором этапе возможно выпуск арматуры. Инвестиции на самом деле уже сделаны и производится продукция. Программа поддерживается Министерством экономики. Есть много и других программ, которые еще не вошли в практическую стадию.

— Стало известно, что Тегеран собирается в ближайшее время открыть в Армении торговый центр иранских товаров. Расскажите подробности этой программы, когда заработает центр, можно ли считать это иранской инвестицией в Армению? И есть ли намерение открыть торговый центр аналогичной армянской продукции в Иране, какие шаги предпринимаются в этом направлении? В какие сроки его можно открыть, какие ожидаются перспективы?

— Говоря об инвестициях, в качестве примера мы можем привести именно это. Речь идет о более чем 5 миллионах долларов. Эта программа реализуется при поддержке армянской стороны. В этом центре будут представлены более 100 иранских компаний. В этом центре армянские и иранские бизнесмены смогут напрямую встречаться, будет конференц-зал, они смогут обсуждать вопросы не только закупки товаров, но и налаживания совместного производства. Другими словами, это будет очень хорошая площадка для встреч бизнесменов, согласования деловых сделок, а затем и производства данного вида продукции в Армении. Центр будет состоять из двух частей, на площади в 2000 квадратных метров будет представлена продукция, связанная с нефтехимией, на площади в 18 000 квадратных метров будет продукция многих других областей. Будут представлены многие серьезные иранские компании, которые впервые в истории откроют филиал за пределами Ирана и представят свою продукцию. Это укрепит деловые связи армянских и иранских бизнесменов. Открытие центра, скорее всего, состоится в течение 2 месяцев. Он будет рядом с торговым центром Ариндж молл.

А что касается открытия Центра торговли армянскими продуктами в Иране, то об этом намерении мы говорили в ходе наших многочисленных встреч и официальных взаимных визитов. С иранской стороны изначально наблюдается позитивный настрой. Сейчас переговоры находятся в активной стадии. Мы должны учитывать особенности экономической политики данной страны. После этого можно будет говорить о сроках и других деталях. В этом случае армянские бизнесмены должны быть готовы инвестировать. Бизнесмены, заинтересованные в перспективах экспорта своих товаров на иранский рынок, могут воспользоваться этой возможностью.

— И в завершение, господин Костанян, что Вы хотели бы добавить относительно армяно-иранских отношений, подводя итоги, какой потенциал и перспективу Вы видите для углубления торгово-экономических отношений между двумя странами?

Хочу отметить несколько важных обстоятельств. Первым важным обстоятельством является продление действия Соглашения «Газ в обмен на электроэнергию», подписанного в рамках визита премьер-министра в Иран, что действительно является очень важным достижением. Также отмечу завершение строительства третьей высоковольтной линии электропередач, большая часть работ выполнена. Надеемся, что оставшаяся часть будет завершена в ближайшее время. Это дает возможность увеличить объемы экспорта.

В направлении оживления и углубления экономических отношений важным обстоятельством является также создание между двумя странами механизма обмена товарами, т. е. бартера. В этом направлении ведется большая активная работа. Известны компании-операторы обеих стран, они неоднократно встречались, уже отработали механизмы. И в ближайшее время будет подписан документ, в рамках которого этот механизм также даст возможность активизировать отношения

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Экономические отношения развиваются и углубляются по всем направлениям. И мы пытаемся найти решения существующих проблем, сохраняя взаимные интересы.

Интервью вела Анна Григорян.

Фото: Татев Дурян