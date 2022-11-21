По итогам 18-го саммита Международной организации франкоязычных стран, состоявшегося в Джербе, в Тунисе, 20 ноября был принят ряд документов, в том числе и резолюция «О кризисных ситуациях в зоне франкоязычных стран, их преодолении и укреплении мира», которым страны-члены выразили свою поддержку и солидарность с Арменией.

По сообщению «Арменпресс», в резолюции конкретно выражена солидарность с членом Франкофонии Арменией и глубокая озабоченность недавней военной эскалацией, агрессией Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Армении, с нарушением норм международного гуманитарного права.

Организация призывает стороны вместе с международными партнерами приложить все усилия для мирного и стабильного урегулирования проблем путем переговоров, соблюдением принципов международного права, включающими территориальную целостность и нерушимость международных границ, в соответствии с Уставом ООН, также призывает к строгому соблюдению режима прекращения огня.

В резолюции подчеркивается важность недопущения новой эскалации и содержится призыв к полной реализации положений трехстороннего заявления от 9 ноября и к усилиям в направлении мирного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В резолюции говорится и о гуманитарных вопросах. Организация выражает обеспокоенность нерешенными гуманитарными вопросами, в частности судьбой военнопленных и других задерживаемых лиц, а также лиц, пропавших без вести.

МОФ также выражает обеспокоенность разрушением памятников культурного наследия и поддерживает вопрос направления миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и в прилегающие районы.

Следует также добавить, что в Джербинской декларации, принятой странами-членами Франкофонии Армении выражена благодарность за председательство в Франкофонии в течение последних четырех лет и солидарность в контексте вызовов безопасности, с которыми сталкивается страна.