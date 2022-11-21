Рабочая группа Министерства территориального управления и инфраструктур РА и «Росатома» продолжает работу над концепцией удвоения срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.

На брифинге с журналистами в рамках проходящей в Сочи международной конференции «АтомЭкспо 2022», отвечая на вопрос корреспондента «Арменпресс», генеральный директор АО «Русатом Сервис» Евгений Сальков выразил надежду, что в начале следующего года можно будет подписать соглашение о двойном продлении срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС.

Сальков коснулся уже выполненных работ по модернизации второго энергоблока, отметив, что в результате комплексной работы, проведенной большим профессиональным дружным коллективом, второй энергоблок может быть введен в эксплуатацию до 2026 года.

Касаясь вопроса безопасности, он подчеркнул, что проведены масштабные работы, в частности, в реакторном отделении, модернизирована система управления, система надежного электроснабжения, аварийная зона реактора и другие системы, непосредственно связанные с управлением безопасностью. В Армении установлены критерии, может ли энергоблок эксплуатироваться или нет. В результате этой сложной работы регулирующий орган Армении принял решение о продлении срока эксплуатации.

Что касается вопроса о намерении Армении продлить срок эксплуатации второго энергоблока до 2036 года, Сальков подчеркнул, что у России в этом плане накоплен большой опыт, напомнив о двукратном продлении срока эксплуатации Нововоронежской и Кольской АЭС, которые имеют параметры, аналогичные второму энергоблоку Армянской АЭС.

«В России есть большой опыт двойного продления. Это означает, что такая программа может быть реализована и в Армении. «РосАтом» и Министерство территориального управления и инфраструктур РА создали совместную рабочую группу, задачей которой является разработка концепции двукратного продления срока эксплуатации. Я думаю, что мы достаточно успешно работаем в рамках этой рабочей группы, так как определена последовательность действий, которые нам необходимо реализовать, следуя этой концепции. Мы оценим объем работы, и какая сумма будет потрачена на реализацию проекта. Надеюсь, что уже в начале следующего года, возможно, и в конце этого года, мы выйдем на подписание контракта, который связан с реализацией программы двойного продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС», — сказал он.

В рамках проекта ориентировочный срок продления — 2036 год, однако гендиректор «Русатом Сервис» отметил, что окончательное решение по результатам работ должен принять регулирующий орган. В первую очередь будут произведены расчеты, сколько реактор сможет прослужить. На атомной электростанции многие вещи считаются взаимозаменяемыми. Необходимо определить незаменимые ресурсы. Российский опыт показывает, что ресурсов достаточно.