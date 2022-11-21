Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Армению, где 23 ноября пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), планирует провести отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, конечно, она запланирована», — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли отдельная встреча лидеров России и Армении.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ в Армении, который состоится 23 ноября.