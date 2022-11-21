Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 21 ноября провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и Антонио Таяни констатировали, что отношения между Арменией и Италией основаны на общих ценностях и исторических связях, а также выразили готовность предпринять активные шаги для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны коснулись осуществления взаимных визитов на высоком уровне, обменялись мнениями о проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Была подчеркнута важность углубления торгово-экономических отношений и поощрения инвестиций, в этом отмечена важность работы армяно-итальянской межправительственной комиссии.

В ходе телефонного разговора также были затронуты вопросы региональной стабильности и безопасности.

Министр Мирзоян подчеркнул, что деструктивный подход Азербайджана с тенденцией на применение силы или угрозы силой подрывает усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

Главы МИД Армении и Италии также обсудили вопросы, связанные с деятельностью находящейся в Армении миссии наблюдателей ЕС.