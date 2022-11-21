Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство финансов с целью обсуждения доклада о деятельности ведомства в 2022 году.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие вице-премьеры Мгер Григорян и Амбарцум Матевосян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, руководитель Службы государственного надзора Романос Петросян, сотрудники аппарата премьер-министра, руководящий состав аппарата министерства финансов и другие должностные лица.

“Уважаемые коллеги, как мы и договаривались, начинаем подведение итогов деятельности ведомств за 2022 год по министерствам и начинаем с министерства финансов. Конечно, до конца года еще много времени, но мы считаем, что с учетом специфики деятельности министерства финансов можем подвести определенный итог того, что сделано”, — в начале обсуждения сказал премьер-министр.

Министр финансов Тигран Хачатрян представил текущие и предстоящие планы министерства, затем передал слово заместителю министра финансов и генеральному секретарю.

Министр финансов Тигран Хачатрян обобщенно представил текущие и предстоящие программы министерства, затем передал слово заместителям министра финансов и генеральному секретарю.

Заместитель министра Ваге Ованнисян доложил о работе, проделанной в направлении совершенствования бюджетной системы и развития международного сотрудничества: проведена инвентаризация существующих стратегических документов, обозначены определяемые ими политические рамки. В процессе бюджетного планирования в центре внимания была Программа среднесрочных расходов, были разработаны концепция и методические указания по оценке бюджетных программ, проведена пилотная оценка нескольких бюджетных программ, пересмотрена методология оценки. В рамках предстоящих программ планируется осуществить доработку методических указаний по подаче заявок на Программу среднесрочных расходов и годовых бюджетов, упрощение процессов, гармонизацию бюджетных программ, создание Департамента финансово-бюджетного контроля в качестве становления подразделения мониторинга и оценки, внедрение партисипативного бюджетирования и др.

В области международного сотрудничества были проведены работы по подготовке 4 кредитных программ бюджетной поддержки на сумму 200 млн долларов США и 150 млн евро со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Французским агентством развития и Международным фондом развития ОПЕК, по подписанию с ВБ 2-х кредитных соглашений на сумму 49,1 млн евро, с целью обмена опытом состоялись визиты высокопоставленных делегаций министерства финансов в Россию, Грузию, Иран и др.

Заместитель министра Арман Погосян отметил, что в сфере фискальной политики проведена работа в направлении прогнозирования и потенциальной оценки налоговых поступлений, совершенствования системы роялти, на заседании правительства был принят и представлен в Национальное Собрание законодательный пакет по внедрению системы всеобщего декларирования доходов физических лиц. Законодательный пакет по совершенствованию льготной системы налогообложения микропредприятий был вынесен на обсуждение НС, предприняты шаги по укреплению правовых основ ответственной организации в сфере застройки, пересмотру системы налогообложения игорной индустрии, повышению качества аудиторских услуг, формированию общественного контроля в сфере бухгалтерского учета и аудита. В рамках предстоящих программ планируется рассмотрение альтернативных систем налогообложения, организация проверок аудиторских организаций с привлечением независимых экспертов и т.д.

Заместитель министра Армен Айрапетян представил мероприятия в сфере макроэкономической политики и долговой стабильности: улучшен инструментарий для анализа и прогнозирования фискальной политики, продолжена работа с международными партнерами, реализовано и планируется продолжить сбалансированное и плавное расширение драмового долга, внедрена система управления “Стабилизационный счет”, которая позволит поддерживать устойчивую реализацию налогово-бюджетной политики и противодействовать экономическим шокам. Среди предстоящих программ будут проекты по совершенствованию систем прогнозирования налоговых поступлений и управления долгом.

Заместитель министра Аваг Аванесян коснулся политики закупок и управления фискальными рисками. Было отмечено, что проведены работы по эффективному балансированию скорости и качества системы закупок. В частности, система обжалования перенесена в суд, установлен новый порядок проведения строительных работ в чрезвычайных ситуациях, реформирован порядок закупки у единственного поставщика и т.д. С целью наращивания потенциала обучено 270 специалистов, оптимизированы бизнес-процессы цифровой системы, с целью предсказуемости принята формирующая видение развития концепция системы закупок. В рамках предстоящих программ планируется совершенствование цифровой системы, управление строительными рисками, наращивание потенциала, развитие аналитического инструментария. По части управления фискальными рисками реорганизовано ответственное подразделение, определены основные направления фискальных рисков. Планируется продолжить развитие аналитических возможностей и инструментария, оценки долгосрочной фискальной устойчивости и др.

Генеральный секретарь министерства финансов Карен Саркисян доложил, что в рамках управленческих реформ осуществлены структурные изменения профессиональных подразделений, проведена инвентаризация бизнес-процессов информационной системы управления финансами, организованы выездные тренинги и обсуждения. В рамках предстоящих программ будут продолжены программы, направленные на оптимизацию и цифровизацию функций и развитие компетенций персонала.

Премьер-министр подчеркнул важность проделанной работы и обратил внимание руководства министерства финансов на ряд тем и реформ.

Никол Пашинян, в частности, коснулся субвенционных программ, реализуемых при софинансировании правительства и общин, а также отметил, что для эффективности программ важен процесс формирования бюджетов общин. По словам премьер-министра, бюджет должен быть четко просчитываемым, и необходимо постоянно повышать уровень институционализации этого процесса в рамках межведомственного сотрудничества. В данном контексте глава правительства подчеркнул важность совершенствования механизма программного бюджетирования.

Никол Пашинян подчеркнул важность начатых реформ по ряду направлений налогово-бюджетной политики, в том числе введения системы всеобщего декларирования доходов физических лиц, и поручил провести надлежащее информирование населения. Премьер-министр отметил, что адресная коммуникация с общественностью будет способствовать укреплению отношений между правительством и общественностью и повышению подотчетности налоговой политики.

Глава правительства коснулся и других тем докладов: управления государственным долгом, эффективности кредитных программ, налоговых поступлений, процесса закупок, развития профессионального потенциала и др.