С мая будущего года из Армении в Латвию можно будет летать прямым рейсом, а оттуда в любую европейскую страну. После 11-летнего перерыва авиакомпания «Air Baltic» возобновляет прямые полеты Рига-Ереван-Рига.

Как передает «Арменпресс», об этом на презентации нового авиарейса сообщил почетный консул Латвии в Армении Армен Касабоглян, добавив, что он создаст большие возможности для армянских путешественников. Таким образом, они смогут долететь до Риги, а оттуда почти в 90 городов мира.

По его словам, это новая и прекрасная возможность для армянских туристических компаний с точки зрения представления на рынке новых предложений. Во время отдыха, люди предпочитают направления, до которых можно добраться прямыми рейсами, и это новое направление вдохнет новую жизнь в существующие предложения.

«Эстония и Литва довольно близко находятся к Латвии, и посетить эти страны можно будет без транзитного перелета, на автобусах высшего класса. Полеты начнутся с 16 мая 2023 года, с периодичностью два рейса в неделю. Продажа билетов уже началась, к доступной цене на данный момент добавлены и скидки, можно купить авиабилеты Ереван-Рига-Ереван примерно за 200 евро», — добавил Касабоглян.

По словам представителя авиакомпании «Air Baltic» Марии Радченко в Кавказском регионе, парк компании оснащен новыми самолетами. Самому старому самолету всего 3 года.

«Отмечу, что наши самолеты, помимо того, что новые, они и очень комфортные. Помимо бюджетного варианта, у наших клиентов есть возможность выбрать полный пакет услуг бизнес класса. Самое главное, что у наших пассажиров есть выбор», — отметила Мария Радченко.

Почетный консул Испании в Армении, директор компании «Амистад-тур», главного торгового агента «Air Baltic» в нашей стране Армине Адамян уверена, что это будет способствовать развитию не только выездного, но и въездного туризма.

«Это позволит нам привлечь в Армению туристов из разных стран. В ближайшее время для армянских турагентов будет организован ознакомительный визит в Ригу, в рамках ознакомительного визита в Армению приедут представители туристических компаний Латвии. На мой взгляд, это также хорошая возможность активизировать экономические связи между двумя странами», — заключила Армине Адамян.

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Она добавила, что продажа авиабилетов в Ригу уже доступна на официальном сайте авиакомпании.