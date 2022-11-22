Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю национального праздника страны — Дня независимости направил премьер-министру Ливанской Республики Наджибу Микати поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Поздравляю Вас и братский ливанский народ с национальным праздником Ливанской Республики – Днем независимости!

Армяно-ливанские отношения отличаются дружественными историческими узами наших народов, цивилизационными общностями и традициями взаимопомощи в трудные времена. Армения содействует Ливану в этот непростой период, и я надеюсь, что народ Ливана в ближайшем будущем преодолеет существующие трудности и вновь встанет на путь стабильности и развития.

Армения высоко ценит нынешний высокий уровень отношений с Ливаном и готова расширять сотрудничество на двусторонних и на многосторонних площадках.

Желаю Вам крепкого здоровья и всяческих успехов, а дружественному народу Ливана — стабильности и процветания!

Ваше Превосходительство, примите заверения в моем глубоком уважении».