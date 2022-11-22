В Ереване с 6 по 20 декабря пройдет X Международный фестиваль им. Арама Хачатуряна. В рамках юбилейного фестиваля состоится 5 концертов.

Инициатором фестиваля является Государственный симфонический оркестр Армении во главе с художественным руководителем и главным дирижером Сергеем Смбатяном.

Этот музыкальный праздник ежегодно принимает в Армении известных музыкантов. В течение предыдущих 9 лет на нем выступали выдающиеся артисты Максим Венгеров, Александр Романовский, Джон Малкович, Готье Капюсон и другие.

Как сообщили в Государственном симфоническом оркестре Армении, в этом году также наших слушателей ждут интересные музыкальные встречи. С Государственным симфоническим оркестром Армении выступят виолончелисты Севак Аванесян, Анастасия Кобекина, скрипачка Кармине Лаури, пианист Массимо Спада. Концертами фестиваля будут руководить дирижеры Сергей Смбатян и Джордж Пехливанян.

Наряду с произведениями Арама Хачатуряна на фестивале прозвучит и музыка Сергея Прокофьева, Михаила Глинки, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Леонарда Бернстайна, Фридриха Гульды, Антонина Дворжака.

Оркестр традиционно представит программу «Хачатурян джаз», исполнив произведения Арама Хачатуряна в джазовой аранжировке. В качестве солиста выступит пианист Ваагн Айрапетян.

Международный фестиваль им. Арама Хачатуряна с ноября 2021 года является членом Ассоциации европейских фестивалей (The European Festivals Association, EFA).