Терьяновская поэзия, песни и музыка на слова и по мотивам произведений поэта «Мелодия осени» прошла в Ниноцминда, Джавахк

Мероприятие было организовано совместно с Ниноцминдским муниципалитетом и Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении.

«Мы собрались здесь, чтобы вместе слушать Терьяна, очитать Терьяна, сегодняшний день наполнен Терьяном. Культурные мероприятия здесь проводятся нечасто. Считаю подобные мероприятия одним из столпов укрепления армяно-грузинских отношений. За последние 9 лет ФПД организовал более 100 мероприятий. Это также одно из мероприятий, которое укрепит армяно-грузинские отношения», — сказал исполнительный директор фонда «Поддержка Джавахка» Самвел Мкоян.

На мероприятии присутствовали мэр Гюмри Вардкес Самсонян, директор дома-музея Егише Чаренца Жанна Манукян, директор дома-музея Дереника Демирчяна Карине Рафаелян, гости из Грузии, поклонники творчества Терьяна.

«Участие Дома-музея Чаренца в этом мероприятии символично, ведь Чаренц считал Терьяна своим литературным отцом. Я думаю, что наше участие здесь в юбилейном году Чаренца — это очень хорошая возможность перенести царящий здесь терьяновский дух в музей Чаренца и наполнить юбилейный год терьяновскими эмоциями и впечатлениями», — отметила Жанна Манукян.

По словам Карине Рафаелян, интерес к мероприятию доказывает, что Терьян всегда будет востребован обществом.

«Когда Ованес Туманян впервые прочитал стихи Терьяна, он почувствовал дыхание поэзии Демирчяна. Чаренц и Демирчян — соотечественники, оба из Джавака. Мы рады, что ФПД организует подобные мероприятия. Это важная миссия армянской защиты армянской территории в Грузии. «Представители фонда действительно ценят культуру и умеют подчеркивать правильные ценности», — сказала Рафаелян.

На мероприятии выступили певцы Мавр Мкртчян и Вааг Раш.