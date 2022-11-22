Министерство территориального управления и инфраструктур Армении объявило, что питьевая вода не подорожает до 2024 года.

«Относительно публикаций в СМИ о повышении стоимости питьевой воды с 1 января примерно на 9 драмов сообщаем, что Комиссия по регулированию общественных услуг уже завершила изучение заявки компании «Веолия джур» и на собрании, которое должно состояться до конца ноября, вынесет свое решение. Вне зависимости от окончательного решения КРОУ, правительство при необходимости повышения стоимости воды всем группам потребителей предоставит соответствующие субсидии. Иными словами, до 2024 года питьевая вода не подорожает», — говорится в сообщении министерства.