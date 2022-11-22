21 ноября подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня по нескольким направлениям, открыв огонь из огнестрельного оружия по позициям Армии обороны, а также по трактору, выполнявшему сельскохозяйственные работы в районе села Мачкалашен.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах.

Армянская сторона потерь не имеет.

О случаях нарушения режима прекращения огня доложено командованию российских миротворческих сил.

В то же время Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, что с 16:50 21 ноября до 01:05 22 ноября силы Армии обороны Арцаха открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных Азербайджаном территориях Мартунского района Республики Арцах.