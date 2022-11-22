22 ноября в 14:30 глава общины Сарушен Аскеранского района сообщил в отдел Мартунинского районного управления полиции Кармир Шука, что с азербайджанских позиций был открыт нерегулярный огонь из различных видов огнестрельного оружия в направлении людей, проводящих сельскохозяйственных работ в долине Амараса административного района села Мачкалашен, на сельскохозяйственных землях, принадлежащих общине Сарушен. В результате сельскохозяйственные работы были прекращены.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Полиции МВД Республики Арцах, напомнив, что 21 ноября около 11:00 противник, нарушив режим прекращения огня, вел огонь в направлении работающих там же мирных жителей. Пострадавших нет.

Мартунинское районное управление полиции зафиксировало эти факты и передало их российским миротворческим силам.