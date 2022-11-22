В случае строительства в Армении модели АЭС, предлагаемой «Росaтомом», она сможет эксплуатироваться в течение 60 лет с возможностью продления еще на 40 лет. Как передает корреспондент «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в рамках форума «АтомЭкспо- 2022» сказал генеральный директор Армянской АЭС Эдуард Мартиросян.

«С российской стороной в этом направлении мы активно работаем уже около полугода. И на данном этапе можно сказать, что мы добились успеха. На Армянской АЭС проводится предварительный технико-экономический расчет. На данный момент вместе с нами этими работами занимается компания «Рoсaтом. Энергетические проекты», входящая в госкорпорацию «Росaтом». Мы передали им предварительные данные, и они производят расчеты. Я думаю, что в декабре мы уже наметим приблизительную стоимость строительства АЭС», — сказал Мартиросян, добавив, что расчет будет очень приблизительным.

Рассматриваемая версия является хорошо проверенной моделью с очень высоким классом безопасности. По его словам, энергоблок мощностью в 1000 или в 1200 МВт, предлагаемый госкорпорацией «Росaтом», вполне безопасен. Именно поэтому первоначальный выбор был сделан именно на этот энергоблок. По словам Мартиросяна, проблема размещения и распределения электроэнергии может быть решена в случае расширения энергосистемы, т.е. возможной продажи, строительства новых трубопроводов с соседними государствами.

Мартиросян представил, сколько может эксплуатироваться строящийся энергоблок. «Станции российского дизайна эксплуатируются 60 лет с возможностью продления еще на 40 лет. Другими словами, речь идет о 100-летней станции. Мы построим ее для будущих поколений».

Новый энергоблок будет построен там же. По его словам, если контракт будет подписан в 2024 году, строительство продлится в течение 10-12 лет, это будет масштабное строительство. На строительной площади в 60-70 га одновременно будут работать около 10 000 человек. К работам будут привлечены работники из Армении и из России. Сегодня, по его оценке, в Армении есть достаточно подготовленные строители, которые смогут принять участие в возможном строительстве АЭС.

Сейчас в Армении эксплуатируется реактор типа JJER-440. Мартиросян подчеркнул, что Армения единственная в мире страна, которая после долгой паузы возобновила эксплуатацию станции. Таким образом, компания считает, что есть потенциал для продолжения работы и на новой станции. «Мы привыкли к русской модели. Думаю, мы продолжим работы по этой модели», — сказал директор атомной станции.

Сейчас продолжаются работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока АЭС в два раза, то есть по продлению его до 2036 года. «Другими словами, после 2026 года мы собираемся продлить работу еще на 10 лет. Но это не означает, что мы можем прекратить работу в 2036 году», — сказал Мартиросян, добавив, что все зависит от различных узлов, элементов и вспомогательного оборудования АЭС.

По словам Мартиросяна, по данным компании «Гидропресс», входящей в «Росатом», реактор имеет ресурс до 2039 года.