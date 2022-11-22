По инициативе посольства Армении в Испании и в сотрудничестве с Мадридским университетом Комплутенсе на факультете географии и истории основана кафедра арменоведения.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Армении в Испании, 21 ноября посол Сос Аветисян и проректор университета Хуан Карлос Доадрио Вильярехо подписали меморандум между Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Мадридским университетом Комплутенсе «Об основании специальной кафедры арменоведения».

Отмечается, что кафедра создана для расширения знаний об Армении, изучения истории и политики армянского народа, распространения армянского языка и популяризации армянской культуры.