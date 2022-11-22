22 ноября генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян приняла делегацию, возглавляемую чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббасом Бадахшаном Зохури.

Как сообщили «Арменпресс» в генеральной прокуратуре, Анна Вардапетян высоко оценила сотрудничество между правоохранительными структурами двух стран, основанное на богатом опыте дипломатических отношений, и заверила, что оно будет расширяться и приобретать новое качество на основе эффективной работы обеих сторон.

Посол поблагодарил генерального прокурора РА за возможность встречи и подчеркнул, что 3000-летние исторические и культурные связи между Ираном и Арменией являются хорошей основой для развития отношений во всех направлениях, что особенно проявляется в последние два года. В этом контексте посол Зохури подчеркнул, что отношения с соседней Арменией являются для Ирана приоритетными, что подтверждается и руководством обеих стран. В ответ на высокую оценку Анны Вардапетян открытия генерального консульства Ирана в Сюнике, посол Зоури подтвердил важность Сюникского региона Армении для Ирана и подчеркнул, что ни у одного государства не должно быть никаких устремлений в отношении региона.

В течение встречи генеральный прокурор Армении и посол Ирана в Армении обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, которые в основном касались экстрадиции осужденных и правовой помощи по уголовным делам, эффективного и оперативного взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.