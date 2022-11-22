Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте Кремля.

“Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трёх стран на высшем уровне. Подчёркнута важность продолжения работы в трёхстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе.

Обсуждены также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере”, — говорится в сообщении Кремля.