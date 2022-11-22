В Ереване проходит заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов ОДКБ. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем вступительном слове министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян отметил:

“Уважаемые коллеги,

Приветствую вас в Ереване, в здании министерства иностранных дел. Очень рад видеть вас всех.

Мы сегодня проводим встречу министров иностранных дел, а завтра у нас будет очередное совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в очном формате. Мы будем обсуждать очень важные вопросы, важные для наших стран и для ОДКБ, в целом.

Для нас эта встреча еще и важна, потому что это наша первая очная встреча после сентябрьской агрессии Азербайджана против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения.

На повестке у нас около двух десятков документов касательно вопросов внешнеполитической координации, военно-политического сотрудничества, новых угроз и вызовов, а также, конечно, ситуации на Южном Кавказе в целом.

Большинство проектов и вопросов уже согласованы. Вчера и сегодня Согласительная комиссия работала под руководством Станислава Васильевича.

Надеюсь на продуктивный обмен мнениями и предлагаю перейти к работе.

Спасибо”.