Заместитель председателя Постоянной комиссии НС Армении по экономическим вопросам, депутат фракции “Гражданский договор” Бабкен Тунян отметил, что экономический рост ускорился. Как сообщает Арменпресс, об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

“В 3-м квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП Армении увеличился на 14,8%. В течение года рост ускорился: в первом квартале ВВП составил 8,7%, во втором — 13%. В третьем квартале строительный сектор рос быстрее всего — на 19,9%. Сфера торговли и услуг вырос на 19,1%, промышленности — на 11,1%, объем сельскохозяйственной продукции за отчетный период сократился на 0,1%”, — написал Бабкен Тунян.