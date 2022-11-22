Парламент Армении созовет внеочередное заседание 24 ноября в 11:00 по инициативе правительства. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении.

В повестку дня включены следующие вопросы: «О службе в органах национальной безопасности», пакет проектов по внесению изменений в Налоговый кодекс, в конституционный закон «Об автомобильном транспорте», в «Избирательный кодекс Республики Армения» и смежные законы.

После обсуждения проектов в первом чтении состоится обсуждение во втором чтении.