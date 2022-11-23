Приказом министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграма Думаняна под № 2138 А/2 от 21 ноября2022 г. утвержден перечень тем для финансирования по результатам конкурса «Программа создания удаленных лабораторий» (ПСУЛ).

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве ОНКС, по результатам конкурса было отобрано 18 тем, на каждую из которых планируется выделить до 152,5 млн драмов в целях оплаты труда исследовательской группы, командировок, улучшения инфраструктуры лаборатории и приобретения оборудования.

Отмечается, что руководителями тем станут заслуженные ученые, проживающие за рубежом, которые готовы реализовать свои исследовательские идеи путем создания и руководства новыми исследовательскими группами в научных организациях Республики Армения.Конкурс «Программа создания удаленных лабораторий» будет носить периодический характер. Следующий этап будет объявлен в ближайшие месяцы.