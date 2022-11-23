При грантовой поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, фонд «Поддержка Джавахка» в городе Ниноцминда провел вечер поэзии под названием «Мелодия осени». Мероприятие было посвящено видному поэту-лирику, общественно-политическому деятелю Ваану Терьяну.

Как сообщили «РА» из Управления информации и связям с общественностью МОНКС, в ходе вечера на армянском и грузинском языках прозвучали стихи Терьяна, песни и музыка, написанные по мотивам произведений поэта. В качестве солистов выступили певцы Мавр Мкртчян и Вааг Раш. Также на вечере была затронута тема восстановления Дома-музея Ваана Терьяна.

На вечере присутствовали мэр города Гюмри Вардгес Самсонян, директор Дома-музея Егише Чаренца Жанна Манукян, директор Дома-музея Дереника Демирчяна Карине Рафаелян, гости из Грузии и поклонники творчества Ваана Теряна.

Директорфонда «Поддержка Джавахка» Самвел Мкоян поблагодарил Министерство образования, науки, культуры и спорта РА за поддержку и партнеров — за сотрудничество. По его оценке, подобные культурные мероприятия призваны еще больше подчеркнуть и укрепить многовековые армяно-грузинские дружественные связи.

«Сегодняшний день посвящен Терьяну, и мы собрались, чтобы послушать и прочитать стихи любимого поэта. И какая осень без Терьяна?», — сказал Самвел Мкоян. Он также добавил, что культурные мероприятия в этом регионе не так часты, и это хорошая возможность для людей просто насладиться мероприятием, воздав должное поэту и деятелю Терьяну.

Директор Дома-музея Егише Чаренца Жанна Манукян назвала символичным участие Дома-музея Чаренца в мероприятии, посвященном Теряну. «Это прекрасная возможность еще раз представить и оценить деятельность Терьяна. Чаренцовское присутствие на этом мероприятии символично, ведь Терьян, как известно, был литературным праотцом Чаренца. Мы уйдем отсюда, забрав с собой дух Терьяна, который царил в этой среде». Проведение подобных мероприятий в Джавахке, на малой родине великих армян, также положительно оценила Карине Рафаелян — директор Дома-музея другого великого джавахкского писателя Дереника Демирчяна. В рамках мероприятия гости посетили Дом-музей Дживани в Карцахе, озеро Парвана с его великолепным поэтическим пейзажем. Они также посетили Дом-музей Ваана Терьяна в его родном селе Гандза: ознакомились с отреставрированным и вновь открытым в 2021 году выставочным залом, посетили мемориальный отдел музея, ознакомились с историей отчего дома поэта, его детскими воспоминаниями.

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Отметим, что отреставрированный по инициативе Фонда «Поддержка Джавахка» выставочный зал Дома-музея отличается богатыми и красивыми дизайнерскими решениями и инновациями, присущими XXI веку. В частности, трехмерной экспозицией, а также приложением ARLOOPA, с помощью которого перед посетителями «оживает» Терьян. На данный момент Фонд продолжает работу по восстановлению Дома-музея Терьяна: уже стартует второй этап — реставрация мемориальной части музея, а на третьем этапе будет восстановлен весь комплекс.