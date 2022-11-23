Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассчитывает, что на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности путем открытого и конструктивного обмена идеями они смогут проанализировать и оценить ситуацию в сфере международной и региональной безопасности и взвесить возможные риски для стран ОДКБ.

«Повестка дня достаточно насыщенная, будет обсужден широкий круг вопросов политики и безопасности», — как сообщает «Арменпресс», сказал Арарат Мирзоян.

Министр ИД приветствовал всех участников совместного заседания ОДКБ.

«Приветствую всех Вас и желаю нам плодотворной работы», — заключил Мирзоян.

Повестку заседания представил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.«В первую очередь будет обсужден вопрос военно-политической безопасности стран ОДКБ, затем я предоставлю информацию по 24 документам, которые уже разработаны и согласованы, они будут представлены Вам для обсуждения. В итоге планируется подписание 24 документов», — сказал Станислав Зась.