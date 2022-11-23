Проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Армении получил общее согласие. Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности стран-членов ОДКБ заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«В Кавказском регионе положительную роль играют усилия Армении и других участников по достижению мирных договоренностей, правовому оформлению границ и разблокированию транспортных коммуникаций. Между тем на армяно-азербайджанской границе все еще сохраняется напряженность», — сказал Зась.

По его словам, информация, полученная из Центра кризисного реагирования ОДКБ, подтверждает, что перестрелки на армяно-азербайджанской границе происходят практически ежедневно.«В связи с этим обсуждения трех внеочередных заседаний Совета коллективной безопасности (в мае, сентябре, октябре) были посвящены угрозам, возникающим для Республики Армения. В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения на основе выводов и рекомендаций мониторинговой миссии ОДКБ», — сказал Зась.