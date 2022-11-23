Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыли в Армению для участия в заседании Совета Организации Договора о коллективной безопасности.

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В Ереван для участия в заседании Совета ОДКБ прибудет и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Заседание Совета ОДКБ состоится 23 ноября в Ереване. До него состоялось совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ.