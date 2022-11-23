Национальная библиотека Армении (НБА) на своей официальной странице в фейсбуке представила интересные сведения о хранящихся в ее архивах открытках. Главный библиотекарь Отдела литературы по искусству и изоматериалов НБА Лусине Ишеян подготовила материал, в котором рассказала об открытках, а также о старых, новых и уникальных экземплярах почтовых карточек, которые есть в библиотеке.

О времени появления открыток в истории общества четких данных нет. Гипотез много, и каждая страна по-своему рассказывает о появлении открыток. По своему типу открытка представляет собой открытое письмо, лицевая сторона которого имеет тематический рисунок, а обратная сторона предназначена для написания адреса, текста и наклеивания марки. Тематически открытки разнообразны и разноплановы. Они являются документальным свидетельством, поскольку по ним можно судить о художественном вкусе и национальных особенностях общества того или иного времени, вспомнить имена забытых художников, воспроизвести облики меняющихся городов, почуствовать жизнь и атмосферу эпохи.

«В Национальной библиотеке Армении есть как старые, так и новые печатные открытки. Уникальны открытки, напечатанные в Тифлисе и Западной Армении: они представляют нашу архитектуру и деятелей культуры. Интересны открытки на тему комедии «Хатабала» Габриела Сундукяна, которая была опубликована в издании одноименного журнала и имеет гриф издания. Уникальными являются и открытки «Армянские меценаты», «Хачатур Абовян и Иоганн Якоб Фридрих Вильгельм Паррот», «Конгрегация Мхитаристов», «Церковь Ахтамар». Последняя является единственной выпущенной старой открыткой, где церковь Ахтамар изображена с крестом, поскольку на всех открытках, выпущенных после 1915 года, церковь уже можно увидеть без креста»,- отмечает Лусине Ишеян.

Отметим, что в мировой истории альпинизма Иоганн Паррот и Хачатур Абовян считаются первыми покорителями Арарата. Первое восхождение на гору Арарат (на ее самую высокую, западную вершину) осуществила российская экспедиция под руководством профессора Дерптского университета, физика, доктора и естествоиспытателяИоганна Фридриха Паррота. Целью экспедиции было не только восхождение на гору, но и многостороннее изучение всей нагорной территории. В составе экспедиции были астроном В.Ф.Федоров, геолог Бегагел фон Адлеркрон, студенты К.Шиман и Г.Гейн. А Хачатур Абовян, тогда еще простой дьячок, присоединился к экспедиции как переводчик и проводник. В сопровождении проводников участники экспедиции с большим трудом (и не с первого раза) поднялись на Арарат. Число участников редело, и в итоге 27 сентября 1829 года на вершине оказались шестеро самых стойких: Паррот, дьяк Эчмиадзинского монастыря (а в будущем — известный писатель) Хачатур Абовян, армянские крестьяне Ованес Айвазян и Мурад Погосян и солдаты 41-й егерской бригады Алексей Здоровенко и Матвей Чалпанов.

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Абовян нашел площадку на северо-восточном краю вершины и, рискуя жизнью, на крутом склоне установил в снегу полутораметровый крест, который сам же принес на собственных плечах. И как писал И.Паррот в своем очерке-воспоминании о восхождении на Арарат, Абовян выбрал такое место, откуда крест был бы виден «не только из долины, но также из Аргури и монастыря Св. Якова». Своеобразный знак и видимый из долины символ успешного завершения экспедиции.