Заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа выразил Армении признательность за решительную поддержку миротворческих операций ООН, а также военнослужащих и полицейских, служащих под флагом ООН за их службу и самопожертвование.

Как стало известно «Арменпресс» из сообщения, распространенного Департаментом глобальных коммуникаций ООН, в настоящее время Армения занимает 79-е место из 193 стран-членов ООН по предоставлению наибольшего количества военнослужащих для миротворческих операций ООН, включая 32 миротворца, в том числе трех женщин, служащих в составе Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ).

Первый армянский миротворец в составе Временных сил ООН (ВСООНЛ) был направлен в Ливан в в феврале 2012 года. С ноября 2014 года, когда в Ливан прибыл первый военный контингент из Армении в составе 33 военнослужащих, Армения является постоянным участником миссии.

Армения в течение нескольких лет размещала ограниченное количество миротворцев под эгидой Организации Объединенных Наций и в рамках Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

«Армянские мужчины и женщины служили в различных миротворческих операциях ООН и продемонстрировали высокий уровень профессионализма и преданности делу. Мы глубоко признательны за их вклад в дело прочного мира и безопасности», — сказал Жан-Пьер Лакруа.Армения поддержала и инициативу Генерального секретаря ООН «Действия по поддержанию мира» (A4P), направленную на усиление операций по поддержанию мира за счет целевых мандатов, более эффективных и безопасных операций, лучшего оснащения и подготовки сил и содействия политическим решениям.