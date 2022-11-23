В Ереване началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Как сообщает «Арменпресс», в заседании принимают участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Члены Совета коллективной безопасности обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности ОДКБ в период между заседаниями.

Одним из важнейших вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения.

В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется принять декларацию Совета коллективной безопасности.

Также будет подписан ряд документов, касающихся оснащения миротворческих сил современным вооружением, военной и специальной техникой, формирования совместной радиологической, химической и биологической защиты.В связи с ротацией, которая состоится с 1 января 2023 года, будет обсуждаться и вопрос о Генеральном секретаре ОДКБ.