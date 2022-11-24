Служба национальной безопасности предлагает пересмотреть возрастной ценз для службы в Службе национальной безопасности. Как сообщает «Арменпресс», заместитель директора Службы национальной безопасности Армении Андраник Симонян представил на заседании Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности пакет законопроекта «О службе в органах национальной безопасности».

По словам заместителя директора СНБ, принятие проекта обусловлено необходимостью предотвращения возможной утечки профессиональных кадров органов национальной безопасности, повышения эффективности кадровой политики и качества обслуживания, решить проблемы, возникающие на практике, привести используемые в законах понятия в соответствие с действующим законодательством.

«В настоящее время предельный возраст для унтер-офицеров и офицеров до звания подполковника составляет 50 лет, а для полковников — 55 лет, что значительно ниже возрастного ценза, предусмотренного отраслевыми законами для воинских и иных равнозначных служб.

Упомянутые ограничения зачастую создают препятствия в плане обеспечения укомплектованности квалифицированными кадрами в системе, особенно для передачи многолетнего опыта использования профессиональных знаний последних и для эффективного решения задач, стоящих перед службой.

Согласно проекту, возрастной ценз для службы в органах национальной безопасности предлагается увеличить на два года, за исключением старших офицеров. При этом с учетом специфики замещения профессиональных должностей медицинского характера предлагается предусмотреть возможность продления срока службы офицеров, занимающих указанные должности, до 10 лет вместо 5 лет, по аналогии с законами о воинской службе и о статусе военнослужащих и службе в полиции», — сказал Симонян.

Кроме того, Службе национальной безопасности рекомендуется уточнить полномочия СНБ при осуществлении деятельности, связанной с обеспечением информационной безопасности.

«В проекте уточняется ряд положений, касающихся службы и кадровой политики в органах национальной безопасности. В частности, директор Службы национальной безопасности вправе уволить со службы и сотрудника, совершившего деяние, содержащее признаки умышленного преступления, в отношении которого уголовное преследование не осуществлялось или оно было прекращено по необоснованным основаниям.

Следует подчеркнуть, что аналогичные основания для увольнения со службы предусмотрены в полиции, прокуратуре, а также следственных органах», — заключил Симонян.