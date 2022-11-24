Министр обороны Армении Сурен Папикян провел в Ереване короткую приватную беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал Сурен Папикян.

«23 ноября в Ереване состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности с участием секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ, министров иностранных дел и обороны.

После заседания у меня состоялась короткая беседа наедине с министром обороны Российской Федерации. Мы с Сергеем Шойгу обменялись идеями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, также и оборонного сотрудничества», — написал Сурен Папикян.